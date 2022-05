Paulo Vieira recebe cesta básica do SBT. Oi??

Humorista revelou que recebe o mimo da emissora todo mês e não entende o motivo

Sorria e acene, apenas (risos). Paulo Vieira não entende o motivo de receber uma cesta básica do SBT todo mês no seu endereço. O humorista até pensou em contar mais sobre o caso no Twitter, mas garante que a imprensa vai usar a notícia para ganhar clickbait. Ah que isso, Paulinho, conta mais!

“Eu estava aqui pensando em fazer um fio contando sobre a aleatoriedade que é chegar uma cesta básica do sbt todo mês no meu endereço (KKKKKKKKK TODO MÊS!)”, escreveu o humorista no Twitter.

eu tava aqui pensando em fazer um fio contando sobre a aleatoriedade que é chegar uma cesta básica do sbt todo mês no meu endereço (KKKKKKKKK TODO MÊS!)



mas me dá uma preguiça de ficar com raiva depois dos clickbait que isso vai virar



— PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) May 23, 2022

Vale lembrar que com o fim do ‘Programa do Porchat’ em 2018, Paulo Vieira foi contratado pela Rede Globo no início de 2019 para participar do elenco do ‘Zorra’. Desde então ele tem feito trabalhos pontuais na casa.

Na história de Paulo SBT nunca apareceu, só na cesta básica. Berro!