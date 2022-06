Paulo Vieira comemora a construção da casa da mãe: “Fiz primeiro a piscina, pra quando o dinheiro acabasse eu sofreria dentro d’água”

Humorista publicou que a construção foi retomada essa semana

Eu fico imensamente feliz com as conquistas de Paulo Vieira, parece que participei de tudo isso lado a lado com ele, e olha que nunca nem tomei um café com o muso. Aloca! Ontem o artista publicou no Twitter que retomou a construção da casa da sua mãe e não deixou de mostrar a piscina deslumbrante que já está pronta para o verão.

“Lembra que eu comecei a fazer a casa da minha mãe e fiz primeiro a piscina, pra quando o dinheiro acabasse eu sofreria dentro d’água? Então, aconteceu tudo isso kkk, mas voltamos a construir essa semana, estou feliz”, escreveu o humorista na legenda.

Lembra que eu comecei a fazer a casa da minha mãe e fiz primeiro a piscina, pra quando o dinheiro acabasse eu sofrer dentro d’água?



Então, aconteceu tudo isso kkkkk



Mas voltamos a construir essa semana 😍 tô feliz pic.twitter.com/9L7LJYgb9G — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) June 22, 2022

Gente como a gente que fala, né? Desejo todo sucesso do mundo e muito trabalho para concluir a construção do projeto. Está tudo lindo demais!