Paulo Soares revela quadro clínico de Antero Greco: “Em seus dias finais”

Amores, é com uma imensa dor no coração que veio trazer essa notícia para vocês. Após as diversas fake news sobre a morte do jornalista e apresentador da ESPN, Antero Greco, que possuiu um câncer cerebral, o seu grande amigo e colega de bancada Paulo Soares, utilizou as suas redes sociais para publicar um texto de despedida ao jornalista, que, segundo ele, está em “seus dias finais”.

“Amigos, infelizmente o meu grande amigo e de todos nós, Antero Greco, está em seus dias finais. Tumor cerebral. Lutou desde junho de 22, mas agora não há mais o que fazer. Está no Mirante da Beneficência Portuguesa”, iniciou o jornalista, que deu detalhes sobre seu quadro clínico: “Dorme um sono profundo, sereno. Não acorda e não fala mais. Se alimenta por sonda. Sinais vitais ainda respondem bem”.

Continuando, Paulo afirma que quase todos os membros da família já estão com Antero, e revela que foi até o hospital para se despedir desse grande homem: “Família presente, apenas Cris, que vive em Paris, ainda não está. Chega na terça. Hoje fui com Alex Tseng, João Simões e Roberto Salim, me despedir dele. Muito triste e difícil. Imaginávamos ainda voltar à bancada do SportsCenter. Nosso sonho acabou.

Por fim, o apresentador pede para que as pessoas enviem forças para o colega de profissão, para que ele consiga partir em paz e sem sofrimentos: “Vamos enviar luz e paz para que seja uma passagem tranquila. Um amigo doce, querido, divertido e muito inteligente. Antero, my friend, seu cabeçudo, acorda!!!!”.