Paulo André desmente vídeo em festa: “Eu nunca desmereci a vitória de ninguém!

Atleta pede para que parem de atacar sua família e que se quiserem podem atacá-lo e diz que no vídeo ele estava no fundo: “estão confundindo”

Viralizou um vídeo nesse final de semana dizendo que Paulo André teria merecido a vitória de Arthur Aguiar no BBB22, as padarias ficaram possessas e atacaram o atleta de todas as maneiras. O atleta surgiu nos stories para contar que tudo não passa de um mal entendido, afinal no vídeo ele estava no fundo e não participou do momento.

“Parece que tem algumas pessoas me confundindo, sou o cara que está no fundo. No momento que o rapper faz a rima eu já olho para o meu amigo e digo: ‘Vai dar ruim”, disse Paulo André em vídeo.

Nos stories ele ainda explicou: “Eu não tenho controle sobre a atitude que outras pessoas fazem e falam, tenho controle apenas sobre mim. Eu nunca desmereci a vitória de ninguém! Sou atleta e se tem uma coisa que eu aprendi de verdade é não desmerecer ninguém seja lá o que for, muito menos a vitória de outra pessoa”.

“Parem de atacar minha família, fiquem a vontade em me atacar e falarem o que quiserem sobre mim, mas deixem minha família em paz”, pede o atleta.