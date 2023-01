Paulo André viveria a experiência do BBB de novo: “Dúvidas e medos”

Atleta disse que sabia que era uma oportunidade de conquistar tudo que seu filho merece

Paulo André reconheceu a importância do BBB na sua carreira. O atleta usou as redes sociais e soltou o verbo sobre a sua decisão de ir para a casa mais vigiada do Brasil e ainda disse que faria tudo de novo se pudesse. PA ainda diz que parte da sua decisão veio da intenção de dar um futuro para o seu filho.

“Deixando a coisa mais preciosa do mundo pra mim, meu filho com 4 meses. foi loucura mas sabia que era uma oportunidade de conquistar tudo que ele merece. até ao entrar no avião eu ainda tinha dúvidas e medos”, disse.

O muso ainda relembrou a sua jornada no programa: “A única coisa que me confortava e me encorajava era o meu coração, confiei nele de olhos fechados pois sei que é um coração do bem e que isso bastava pra fazer uma boa trajetória nesse jogo. E deu certo, muito certo”, contou.

“Hoje posso proporcionar ao meu filho e a minha família muitas coisas boas! E eu, conquistei muito amor, positividade, realizei MUITOS sonhos nesse pouco tempo e tenho os melhores fãs do mundo que me apoiam em cada passo que eu dou”, escreveu.