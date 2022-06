Paulo André desfila no SPFW ao lado de Carol Trentini

Paulo André desfilou para ‘Misci’ e internet foi à loucura

Afe, é orgulho pra mais de metro, meu Deeeus! Esses ex-BBBs só me enchem de orgulho e vê-los crescer mais do que suas carreiras é muito motivador para mim. Paulo André desfilou no SPFW nesta quinta (04) para ‘Misci’ no São Paulo Fashion Week ao lado de Carol Trentini

O Paulo André estreou na passarela do #SPFW 🗣 pic.twitter.com/4DUGVNBuEQ — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) June 3, 2022

A internet não falou outra coisa, se não a beleza e a entrega de PA na passarela. Alguns internautas disseram que o atleta deveria investir mais na carreira de modelo.

Vocês podem até não saber, mas Paulo André já é modelo, na mesma agência de Sasha Meneghel, ou seja, não é pouca coisa não viu? E já vejo jobs maravilhosos sendo fechados.