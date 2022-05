Vem aí! Pedro Scooby e Paulo André terão documentários produzidos pela Globo

Enquanto alguns decidem se vai ou fica, dupla da Disney terão sua vida esportista retratada

Vai vir muito aí, leitor(a)! Enquanto Arthur Aguiar — ou melhor, Maira Cardi — decide se vai ou não fazer documentário sobre vida e obra do Pãozinho mais querido do Brasil, Pedro Scooby e Paulo André já vão começar os trabalhos.

É que segundo Patricia Kogut, um documentário sobre o surfista será produzido pela Globo e reproduzido pelo canal “OFF”, do grupo Globo e direcionado ao esporte. O produto mostrará a vida do surfista pós-BBB e já está sendo gravado viu? Inclusive, sabe aquele vídeo de reencontro entre ele, Paulo André e Douglas Silva, que ao final alguém aparece querendo cancelar o vídeo? Provavelmente é da produção do documentário. Chique né? E lá ainda terá o reencontro com amigos e familiares — será que Lulu Piovani vai aparecer?

Outro que também ganhará um documentário é Paulo André. PA terá sua vida retratada pelas câmeras e a sua relação com seu pai, Carlos José Camilo, que foi velocista olímpico nos anos 90, assim como o filho. Hoje, seu Carlos é treinador do atleta e seu grande amigo, como ficou bem claro no ‘Domingão’ deste domingo, (1º), no reencontro entre eles. Aliás, PA deixou claro que voltará a correr e não parará enquanto não ganhar a medalha de ouro nas Olímpiadas para o pai. Lindos né?

Reencontro do PA com os pais, choramos e não foi pouco.🥺pic.twitter.com/Oxov9Lsl6T — Jadré Moments 🌩 (@JadreMoments) May 1, 2022

Ambos os documentários ainda não têm data para serem estreados, mas tudo indica que será no segundo semestre deste ano. Sucesso!