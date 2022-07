Paulo André rebate acusação de Maira Cardi: “Seria muita cara de pau inventar uma história”

Atleta contou em vídeo que estava sendo atacado nas redes e que o convite foi sim enviado para Arthur Aguiar

Podem dizer o que for, mas Paulo André é uma pessoa justa, daquelas que matam a cobra e mostram o pau. Aloca! Ontem (28), o atleta surgiu nas redes sociais para esclarecer o boato e acusações de que estaria mentindo em um podcast diante do convite de sua festa de aniversário para Arthur Aguiar. Maira Cardi chegou a dizer que PA não quis conversar com Arthur fora do reality.

“Eu dias atrás participei de um podcast onde eu contei que eu não tinha muito contato com o Arthur, mas tinha enviado meu convite de aniversário para ele. Tudo poderia ser resolvido bem melhor, do que deboche na internet, seria muita cara de pau ir ao vivo e inventar uma história”, iniciou Paulo.

O atleta ainda mostra print do convite enviado e diz que não vai usar a imagem do filho para abafar o fato que Maira estava explanando. “Não sei o que aconteceu, não me atentei que a mensagem não tinha chegado para ele. Tem gente até falando que estou usando meu filho para desviar o assunto, eu não preciso disso e jamais vou usar a imagem do meu filho”, disse.

Para quem não está entendendo, Maira, rainha do deboche, foi nas redes comentar a participação de PA no podcast, em que ele fala que convidou Arthur para seu aniversário. “Eu não sei onde você convidou, se foi pelo seu pensamento, vocês não conversaram, porque você não quis”, contou.