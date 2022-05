”Para alguém que não tem condições”: Paulo André recusa presente de Maira Cardi e é taxado de ingrato!

O atleta foi rechaçado na web por querer praticar o bem!

Lembra que ontem te contei que Paulo André recusou o presente dado por Maira Cardi?! Pois bem! O atleta foi simplesmente chamado de ingrato por dizer que tem quem precise mais do presente que Peazinho.

Tudo começou, porque o atleta mandou um comunicado para o perfil Gossip do Dia explicando os motivos que o levaram a recusar o presente. “Durante o BBB minha equipe deixou em aberto para que eu pudesse responder quando estivesse aqui fora. Achei uma ação linda, realmente tem muitas crianças precisando disso. E por isso mesmo eu não poderia aceitar. Entrei no BBB para dar uma vida melhor à minha família, mas graças a Deus nunca faltou nada para eles e nem para o Peazinho”, declarou PA — aliás, ele quis dar uma cutucada que nunca passou necessidade como Cardi quis dizer né?

“Esse quarto seria válido para alguém que não tem condições, e que realmente esteja precisando. Seria mais justo. Eu tenho trabalhado muito nesses últimos dias, e só consegui parar agora para ficar com a minha família. Esse foi o primeiro fim de semana que estou com eles em casa. Combinei de não falarmos sobre tudo que tá acontecendo na minha vida esses dias e apenas aproveitarmos o nosso momento juntos. Não consegui resolver muita coisa. Mas em resumo, eu não poderia aceitar algo sabendo que não precisamos, e que tantas famílias precisam… Não foi conversado nada ainda com eles sobre isso.”, encerrou.

E ‘tá errado? Jamais! Mas o povo da Padaria quis atacar o coitado do rapaz e o detonou, colocando a frase “PA INGRATO” nos trends topics Brasil no Twitter, acredita? “Hoje vejo que o choro de PA quando Arthur saiu foi por medo de tá queimado. Pronto Falei! PA INGRATO”, disse uma seguidora. Sinceramente? Eu tô chocada!

