BA-BA-DO! “Ela foi contraditória”, dispara Paulo André sobre Lina, ela concorda, mas sai do sério!

O atleta não tem dicção, mas tem argumento…

No ‘Jogo da Discórdia’ desta segunda-feira, (4), o negócio pegou fogo! Tanto é que Paulo André conseguiu tirar Lina do sério, caro(a) leitor(a).

Os participantes tinham que apontar as atitudes de milhões e centavos dos coleguinhas e PA disse que as atitudes de Arthur Aguiar são de milhões, porque ele faz de coração. Já Lina é de centavos e aí o caldo entornou… “Ela teve algumas atitudes dentro do jogo… Na qual ela quis vestir uma roupa nas pessoas que não cabia, em mim e no DG, porque levamos só homens para o VIP. Era sobre aliança e provamos que essa roupa não cabe na gente”, disparou com aqueeeeeeeela dicção de sempre.

PA diz que Lina tem atitude de centavos. #BBB22 pic.twitter.com/qNrZsamgss — TV Globo 🐆 (@tvglobo) April 5, 2022

Ele também falou a respeito daquela situação onde o atleta deu o Monstro para Lucas e Eslovênia os tirando do VIP e Lina o indicou ao paredão usando esse argumento. Lina o interrompeu para de defender: “Eu quero falar também! Eu chamei vocês três [DG, PA e Scooby] e que uma das possibilidades seria indicar um de vocês expondo todas as ações. Entendendo que você tinha interferido na minha liderança, eram coisas que me ajudavam a justificar. Eu fui contraditória sim! Você quer que eu fale as coisas que você quer ouvir e se faço o contrário, você se incomoda”, disparou.

PA falando na cara da Lina que em outras palavras,machismo não cabe nessa edição! Essa é a melhor macholândia de todas. pic.twitter.com/KFVJyPOOvK — ᴍᴀᴛᴇᴜsɪɴʜᴏ⛈ (@matcommenta) April 5, 2022

A atriz também disse que discorda dessa situação que ela disse sobre machismo e que foi muito taxativa sobre a situação. Ela disse que não falou sobre roupa que cabia e sim, sobre o achismo dela. “Posso ser equivocada? Sim! Mas era sobre como estava me sentindo naquele momento”, desabafou Lina. PA pediu para concluir e disse que ela pode falar o que ela quiser, mas tem que haver coerência. Lina o interrompeu e ele disparou: “Posso falar ou não posso?”.

Primeira vez que vejo a Lina interrompendo alguém e levantando a voz…Uauu #BBB22



PA e Lina

Quando o Arthur

Essa Lina pic.twitter.com/ibiiWUlYOp CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 5, 2022

“Tem que haver coerência para mim, não para você!”, declarou Lina gritando, coisa que ainda não havia acontecido. PA pediu calma e a atriz não gostou nem um pouco. “Eu tenho conseguido separar jogo de relações e achar aquilo uma bela jogada [monstro para Lucas e Eslovênia], porque eu queria fazer, mas nunca tive oportunidade”, disse Lina ainda justificando seu voto. Por fim, Tadeu Schmidt interrompeu a treta para dar continuidade ao programa. Mas que foi uma treta de milhões e a dicção de centavos de PA como destaque foi…