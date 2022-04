Eita! Paulo André se indaga sobre as atitudes de Jessilane e Lina e se magoa

O atleta não gostou da forma como as participantes falaram sobre ele

O tema “mimado e debochado” levantado por Jessilane durante o ‘Jogo da Discórdia’ magoou Paulo André. É que na madrugada desta terça-feira, (5), ele ainda reverberou tudo que foi dito pelas comadres [Jessi, Natália e Lina] durante a atividade.

“O que me entristece mesmo, é que pra mim elas passam como se meu jeito fosse legal, um charme. No ao vivo elas levam para o ao vivo de forma diferente. Então, isso é conversado entre elas. Tanto que tem um feed da Natália que ela me filma andando marrentão e ela aplaude, mas depois reclama do meu jeito? Chega para mim e fala!”, desabafou o atleta.

Scooby disse que elas elogiam mesmo o jeito marrento dele e é só o jeito dele, não é que ele seja debochado. “Eu fico bad porque aquilo não foi construído ali (…) é um bagulho que tenho certeza que elas conversam. É isso então que eu passo para elas? Que sou o bambambam? Isso é atitude de cuzão”, declarou Paulo André. O atleta ainda disse que coloca muita expectativa na Jessilane e que se decepcionou como ela falou sobre ele. Inclusive, disse que ela tem abertura para se abrir com ele e desabafar como o enxerga.

Arthur Aguiar tentou defender o amigo, mas Eliezer se tornou o advogado das Comadres e tentou de toda forma defender o posicionamento de Lina. Os meninos bem que tentam ajudar o último guerreiro do Lolliflop, mas é difícil…