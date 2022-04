Quer beleza? Douglas Silva, Paulo André e Pedro Scooby te dão!

O trio embelezou ainda mais o Copacabana Palace no Baile da Vogue

E nesta sexta-feira, (29), rolou o ‘Baile da Vogue 2022’ com o tema Brasilidade Fantástica celebrando o centenário da Semana da Arte Moderna. E sabe quem embelezou ainda mais o ambiente? O trio PauDoScooby, como são chamados: Paulo André, Douglas Silva e Pedro Scooby.

PA surgiu com um novo visual, com trancinhas no cabelo, e usou uma vestimenta cheia de correntes e correntes. O rapaz estava um L-U-X-O de tão lindo e gato! Ai ai sorte da Jade Picon né? Se é que eles vão ficar juntos mesmo… Paulo André chegou ovacionado no Baile e todos os presentes do lado de fora gritavam seu nome!

DG não preciso nem falar né? O mais bem vestido na final do ‘BBB22’ estava lindíssimo, bem trajado e esbanjando charme. Como ele próprio diz: “estava enjoado”! Lá encontrou Babu Santana, Xamã, Thelma Assis, Jade Picon e Lázaro Ramos. Além dos amigos Scooby e PA né?

E o que falar sobre Pedro Scooby? O surfista foi de blazer, sarongue e… chinelo! Sim! Mas não foi qualquer chinelo! Era Havaianas, no qual agora ele é patrocinado. Puro publi e charme né? Mas convenhamos: tem algo mais brasileiro que chinelo? Claro que não! Ele estava lindíssimo ao lado de Cintia Dicker, sua noiva.

Esse trio ainda vai colher frutos merecidos pós o reality né? E ah, segundo DG e PA, no ‘Mais Você’, eles passarão o Revéillon juntos!