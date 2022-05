Paulo André estreia como comentarista neste sábado, mas web relembra dicção…

Os internautas não gostaram nada, nada da novidade, viu?

Já que Paulo André está longe dos treinos, por enquanto, ele embarcará em uma nova aventura: como comentarista! A estreia será hoje, às 10h, no canal SporTV, onde o atleta comentará o Diamond League.

A competição é um dos principais circuitos de competições do atletismo. Além de ganhar um bom money, os competidores ganharão pontos de acordo com a colocação em cada etapa. Os dez melhores no ranking nas provas a partir de 1500m se classificam para a etapa final, que acontece em Zurique, no dia 8 de setembro. Chique né?

PA estará ao lado do narrador Sérgio Arenillas e do comentarista Arnaldo Oliveira — achei muito refinado, sinceramente. E o ex-BBB comentou a novidade: “Comentar é uma experiência nova e diferente para mim, mas é algo que vale viver e experimentar. Teoricamente, estaria nas pistas competindo e desta vez estarei do outro lado, comentando em uma transmissão. Estou muito animado e ansioso para começar e fazer logo parte de tudo isso”.

Só que a web não aceitou muito bem, afinal de contas, o rapaz não tem lá uma das melhores dicções do mundo né? Lembre-se pelo BBB que ele não sabia argumentar em ‘Jogo da Discórdia’… Um internauta comentou: “Mas gente, pra apresentar algo não precisa saber falar direito como principal critério?”. Pesado né? Já outro comentou: “O cara não sabe formalizar uma frase e será comentarista mkkkkkkkkkkkkk Brasil é uma vergonha”.

mas gente, pra apresentar algo não precisa saber falar direito como principal critério? — paula alienada 👽 (@paula_comenta) May 20, 2022

O cara não sabe formalizar uma frase e será comentarista mkkkkkkkkkkkkk Brasil é uma vergonha — Gustavo of Bebbanburg🇺🇸🇧🇷 (@lewis_crf) May 20, 2022

Comentarista esportivo, como ele é atleta, ele vai estar na zona de conforto dele… É totalmente diferente de pedir posicionamento em jogo da discórdia em reality show

Ai tadinho, gente! Espero sinceramente que ele se saia muito bem e surpreenda! Vou assistir, ‘tá?