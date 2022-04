Ui, ui! Arthur Aguiar, Paulo André e Pedro Scooby revelam onde já fizeram brincadeiras bobas e gostosas!

O trio estava bem safadinho fazendo revelações sobre lugares onde já fizeram coisinhas quentes

O papo na academia na tarde de ontem, (13), foi bem quente viu leitor(a)? É que o trio Pedro Scooby, Paulo André e Arthur Aguiar se reuniu para falar sobre lugares inusitados onde já transaram! E foi babado viu?

O surfista revelou que já transou em tantos lugares diferentes que eu até perdi as contas, leitor(a). “No avião sim”, revelou Scooby. Então, os meninos perguntaram se foi no banheiro e ele disse que Cintia Dicker, sua noiva, é muito grande para fazer no banheiro, mas já fez em vários lugares dentro dele. “Na econômica, na business, na gruta na Itália, no barco, no jet, na praia… em tudo que você imaginar”, revelou. Animados né? Aliás, na postagem, a noiva dele comentou: “Negocin mais pra frente”, com emojis de risada e vergonha.

PA e Arthur quiseram saber como eles fizeram no avião e Scooby contou detalhadamente. “Na econômica, ‘tava vazia minha fileira, só ‘tava eu e ela, cobertinha, de ladinho, gostosinho…”, revelou o surfista para o comentário de Arthur: “que loucura”.

E o ator revelou que ele já fez no banheiro do avião há muito tempo atrás — provavelmente antes de ir pro ‘BBB’ e sem Maira Cardi, se é que você me entende —, mas disse que contará essa história fora do programa. Por que será né? Acho que Cardi não ia gostar de saber sobre a história… E PA contou que já fez sexo no aeroporto. Hmmmmm…