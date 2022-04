Ai ai… Xamã e João Gomes apoiam Paulo André e Arthur Aguiar tem apoio de Nego do Borel e Latino

O marido da Maira Cardi só tem apoio de gente boa né? Que coisa…

Essa reta final do ‘BBB22’ está pegando fogo e os participantes não param de receber apoio de outros artistas viu?

A Padaria, por exemplo, recebeu apoiadores de peso! Arthur Aguiar tem apoio sabe de quem? De Nego do Borel e Latino, nossos grandes cantores que jamais se envolveram em polêmica ou processos… Só os orgulhos da Nação apoiam o ator. E Zilu Camargo, Camila Loures — youtuber que meia dúzia conhece —, Isabela Pompeo, cantora gospel amiga da Maira Cardi, e Luciano, da dupla com Zezé di Camargo também entraram para o time… Legal né?

pra completar a torcida pic.twitter.com/yw8LSQXQMj — gab mamacita (@gabmamacita) April 25, 2022

Nas correntes de mutirões do Paulo André, novos apoiadores chegaram! São eles: Gio Ewbank, Xamã, Di Ferrero, João Gomes, Gleici Damasceno, Jade e Léo Picon, Rayssa Leal, a fadinha do skate, e Sarah Andrade, do ‘BBB21’. Impressionante a diferença né? Estou falando na questão de seguidores, nada mais que isso, leitor(a)…

O cronograma do dia 02, já está entre nós! Organizem seus horários, e não deixem de votar, cada voto importa. Contamos com vocês. 🖤🏁 #PACAMPEAO pic.twitter.com/06YZDxziZS — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) April 26, 2022

E Douglas Silva também está com apoiadores incríveis como Caetano Velloso, Paula Lavigne, Babu, Sérgio Malheiros, Regina Casé, Silvero Pereira… Só grandes artistas que reconhecem o valor que o Acerola tem né?

Conheço @Silva_DG desde criança. Menino bom, ótimo profissional, super pai de família, ralador! Ele merece muito ganhar o #BBB22, votem nele, vocês não vão se arrepender! ❤️👈🏼#DGCampeão https://t.co/uBh6WhhEzb — Paula Lavigne (@PaulaLavigne) April 25, 2022

Pedro Scooby também já se posicionou a favor de Paulo André e antes que o critiquem por não apoiar DG, ele já se explicou nos stories. “Parabéns aos três, mas vou ser bem realista! Desde o primeiro dia eu, PA e DG estávamos juntos e foi incrível viver isso com eles. Mas na final, não dá para dividir votos. Eu escolho o PA, as pessoas entenderão porquê. ‘Tá sendo de coração. Vou conversar com DG depois e acho que ele vai entender”, explicou o surfista. E o motivo é óbvio: PA tem mais chances de ganhar do Bisnaguinha né?

E aí? Será que toda essa corrente levará Paulo André ao um milhão e meio de reais? Duvido, infelizmente…