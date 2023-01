Ator está esperando o seu primeiro filho com a noiva, Maria Luiza Silveira

Vocês sabem que fico animada com as gravidezes que podem servir entre os famosos, né? Pois então se preparem para um ano em que a cegonha vai trabalhar bastante. Aloca! Paulinho Vilhena será pai pela primeira vez e espera o seu primeiro filho com a sua noiva amada, Maria Luiza Silveira.

“Nós já te amamos MUITO filho(a). Que alegria começar o ano com você aqui na minha barriguinha”, disse a mãe.

A notícia veio por meio de um ensaio pra lá de charmoso em Fernando de Noronha, que deixou os fãs animados.