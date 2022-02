Paulinha Abelha terá dois velórios

O velório da cantora acontecerá em Aracaju e Simão Dias

Paulinha Abelha sempre será a eterna musa do Calcinha Preta. Sua fama é tamanha que um velório não bastaria para todos seus fãs se despedirem da personalidade. Por isso, dois velórios serão realizados, um em Aracaju e um em Simão Dias, ambos em Sergipe.

“O velório será liberado para visitação dos fãs a partir das 7h de amanhã, quinta-feira (24), no Ginásio Constância Vieira (Aracaju/Sergipe) e das 9h às 14h, sexta-feira (25), no Ginásio de Esportes José Maria (Simão Dias/Sergipe). O sepultamento contará apenas com a presença dos familiares”, anunciou Silvânia, também cantora da banda.

Paulinha receberá o carinho de todos seus fãs com o velório realizado no ginásio aberto ao público. O sepultamento, por sua vez, será apenas para familiares.

A cantora morreu aos 43 anos de idade e estava em coma devido a problemas renais, de acordo com nota do hospital. Em nota o hospital informou que Paulinha morreu às 19h26 “em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico”.

A todos os familiares, fãs e amigos da cantora, meus eternos sentimentos. Fique em paz.