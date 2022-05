Paula Toller nega foto para apresentador da Band

Juliano Dip do Band News usou seu Twitter para questionar a cantora

Não está fácil para ninguém, nem para Juliano Dip que só quis uma foto com sua musa Paula Toller. A cantora disse não para a investida do jornalista e ele foi desabafar no seu Twitter para seus seguidores.

“Vejo Paula Toller nos corredores da TV. Voltei aos 1990, show do Kid em Bauru, vendo ela de longe, perfeita em tudo. Hj rapidamente me aproximei:’Paula, posso tirar uma foto com você!’. ‘Não!’. Cantarolei para mim mesmo: Maio já está no final o que somos nós afinal?”, escreveu o jornalista

Para quem se lembra Paula era a vocalista da banda Kid Abelha, que fez um tremendo sucesso no Brasil com hits lembrados até hoje, como ‘A Fórmula do Amor’. Tá precisando encontrar a fórmula do amor, Paulinha!