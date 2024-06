Paula Fernandes sobre não falar mais com Luan: “Ele me deu um bolo na gravação do DVD. Fiquei sozinha e shallow now”

Quem lembrar dessa versão brasileira de “Shallow Now” que os cantores Paula Fernandes e Luan Santana fizeram em 2019? A versão original da canção pertencce a cantora norte-americana Lady Gaga. Depois do lançamento da música “Juntos”, os artistas nunca mais se falaram.

Na época, a canção dividiu opiniões nas redes sociais, fazendo com que Luan cancelasse sua participação no DVD de Paula, eles cantariam juntos a parceria. Esse teria sido o motivo dos dois romperam a amizade.

Durante uma entrevista a um podcast, Paula foi questionada sobre a participação de Luan no dueto, ela foi bem direta em sua resposta. “A parte do Luan a gente pula, próximo assunto. Eu fui abandonada no altar, mas águas passadas. Não guardo rancor de ninguém”.

Logo depois, ela acaba sendo interrompida pela apresentadora e pergunta: “Vocês se falam?” Paula responde: “Não. Ele me deu bolo na gravação do DVD. Fiquei sozinha e shalow now. Eu tinha uma escolha para fazer ou chamava outro artista para cantar. Aí resolvi chamar meu público. A primeira parte é meu público que canta, não podia ter dueto melhor”.