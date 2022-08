Paula Fernandes revela ter sofrido acidente na véspera do seu aniversário

Cantora dividiu a notícia com seus fãs e seguidores no Instagram com foto do carro capotado

Meu Deus! Paula Fernandes sofreu um acidente na madrugada de domingo (28) e compartilhou fotos do carro capotado no seu perfil oficial do Instagram. A cantora se mostrou muito assustada com tudo que tinha acontecido e que teria “renascido”. “Eu ainda não sei bem como eu tô… Eu só sei que eu tô viva e que ontem eu renasci… Essa imagem chocante representa o dia mais difícil da minha vida, em que eu achei que seria nosso fim”, escreveu a cantora na legenda da foto de seu carro capotado. A morena estava acompanhada do seu namorado Rony Cecconello e disse que estava voltando para São Paulo, e o acidente ocorreu na rodovia Castelo Branco. “Eu estava dirigindo, quando um carro desgovernado bateu na nossa traseira. Perdi o controle da direção com a força da batida, nosso carro capotou algumas vezes e se arrastou no asfalto até parar”, relatou Paula.