Paula Fernandes revela porque deixou a gravadora do cantor Leonardo: “Não combinavam com o meu caráter. Eu prezo por valores e princípios”

Amores, durante uma entrevista, que a cantora Paula Fernandes concedeu ao jornalista André Piunti no YouTube, um dos assuntos que mais chamou a atenção do público foi o fim da sua parceria com a gravadora Talismã, do também cantor sertanejo Leonardo.

Em seu relato, Paula afirma que não teve nenhum tipo de desentendimento pessoal com o cantor ou com sua equipe, porém, segundo ela, as condutas da gravadora não condizem com os valores e princípios que ela acredita.

“Não houve problemas entre nós dois. Eu apenas decidi romper com a empresa”, iniciou a cantora, que enfatizou que a decisão de romper com a Talismã foi estritamente profissional: “As coisas não combinavam com o meu caráter. Eu prezo por valores e princípios que são fundamentais para minha carreira e vida pessoal”.

Aproveitando a oportunidade, Paula desmente os boatos de que ela teria rivalidade ou inimizade com outras artistas do meio musical, afirmando que existe espaço para todas elas.

“Esses boatos de rivalidade são infundados. Eu respeito todas as minhas colegas de profissão e acredito que há espaço para todas brilharem no cenário musical”, garantiu a sertaneja.