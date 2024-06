Paula Fernandes mostra TUDO em divulgação de novo projeto

Genteeeee, ela entrega tudoooo! Na tarde desta sexta-feira (07) a musa sertaneja Paula Fernandes levou os seus fãs à loucura ao publicar em seu instagram um ensaio fotográfico sensual, onde ela mostra em detalhes o seu corpo estrutural.

“O meu propósito era ser reconhecida pelo meu talento, pela minha arte que é a música, pela voz, pelas minhas composições, pelas minhas habilidades como instrumentista”, iniciou a cantora.

O ensaio faz parte da divulgação do novo projeto da cantora: “Esse projeto está sendo elaborado já há algum tempo. Paralelo a isso, existe meu amadurecimento, a minha vontade de retratar esse momento que estou vivendo, de empoderamento, de independência, de força como mulher”

“Nesse ensaio, o que eu mais me preocupei desde o início é que fosse elegante, em nenhum momento eu queria passar uma imagem apelativa, uma imagem sexual. Queria que fosse um ensaio feminino sensual delicado, que mostrasse essa figura que eu sou, eu sou mignon, mas que não causasse o impacto principalmente de vulgaridade. Porque muita gente vai perguntar: ‘Mas para que você fez isso? Você não precisa’. É justamente por não precisar de nenhum desses argumentos, desses artifícios para me promover ou para chegar a algum lugar é que me senti livre para fazer”, finalizou a cantora.