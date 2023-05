Paula, ex-BBB, não quis manter contato com Alface: “Internet é muito doida”

Durante uma live com a jornalista Monique Vasconcelos, Paula Freitas revelou que preferiu não seguir com a amizade com Ricardo Alface por causa do lance do ex-brother com Sarah

Olha ela! Paula Freitas se enfiou nas plásticas, mas está longe de querer confusão na web, principalmente, o cancelamento. A influenciadora contou detalhes sobre sua relação com o ex-BBB ́s e disse que não seguiu sua amizade com Ricardo Alface por causa de Sarah. Tudo foi confiscado para a jornalista Monique Vasconcelos. “Eu preferi não manter conversa com o Alface para que não confundam, porque a internet é muito doida. Eu falei com ele quando teve a gravações e é isso. Vida que segue. Ele está com a Sarah, então as pessoas podem interpretar como se eu tivesse dando em cima dele para tomá-lo da Sarah”, explicou a biomédica. Os internautas ainda comentaram que Darah deve estar feliz com o comentário de Paula. Que ela siga firme e forte com os procedimentos estéticos.