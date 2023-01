Paul Mescal é apontado como novo affair de Angelina Jolie

Astro de série de sucesso, Normal People, é apontado como novo par romântico da atriz após sua separação de Brad Pitt

Olha ela! Angelina Jolie finalmente está colocando suas asinhas para fora e foi vista em um café com o ator Paul Mescal, da série Normal People. A imprensa americana já aponta que os dois estejam vivendo um caso que pode ultrapassar a classificação como affair. Eita!

O flagra dos dois foi feito por um fã, e no encontro, Angelina ainda levou a sua filha Shiloh, fruto do seu casamento com Brad Pitt. Vale ressaltar que antes do café as duas foram ver a peça ‘Uma Rua Chamada Pecado’, estrelada por Mescal.

Desejo toda a felicidade do mundo para minha musa Angelina, afinal, sabemos que o término da atriz com Brad foi pra lá de conturbado e cheio de conversas extraviadas.