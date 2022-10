Patrick Abrahão, marido da cantora Perlla, é preso por esquema de pirâmide financeira transnacional

Ao que tudo indica, o esquema envolvendo a empresa de Patrick, causou um prejuízo de R$ 4,1 bilhões.

Na manhã desta quarta-feira (19), o músico e empresário Patrick Abrahão, foi preso pela Operação La Casa de Papel, responsável por investigar um esquema de pirâmide financeira transnacional, que criou a sua própria criptomoeda e a supervalorizou de forma artificial.

De acordo com as investigações, que foram realizadas pela Polícia Federal em parceria com a Receita Federal e a Agência Nacional de Mineração, a empresa de Patrick, a Trade Invest, é uma das responsáveis por prejudicar cerca de 1,3 milhão de pessoas em 80 países, causando um prejuízo de R$ 4,1 bilhões.

O marido da cantora Perlla, foi preso na casa do casal, que fica localizada em um condomínio de Luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele é acusado de crimes contra o sistema financeiro, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, estelionato, entre outros.