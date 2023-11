Patricia Ramos abre o coração sobre agressões de ex-marido: “Fui desencorajada a fazer a denúncia”

A apresentadora esteve no ‘encontro com Patrícia Poeta’ e contou detalhes sobre o processo de denúncias do seu ex-marido Diogo Vitorio

Patricia Ramos abriu o seu coração em entrevista ao ‘Encontro com Patrícia Poeta’ e contou detalhes sobre o seu relacionamento abusivo com Diogo Vitorio. A apresentadora disse que chegou a ser desencorajada a fazer a denúncia por um amigo. “Desde o namoro eu já vivia um relacionamento extremamente abusivo, eu sabia que estava nessa situação, acreditava na mudança. Tinha expectativa na mudança e fui deixando o tempo passar e acabei me casando por conta dessas promessas de mudança”, disse. Ela ainda completou: “Nos separamos e após a separação eu ainda vivia várias coisas, coisas que eu nunca imaginei viver, tudo isso eu passei calada. Eu conheci meu ex-marido em 2019. Procurei uma pessoa específica e ele me desencorajou a fazer a denúncia”, finalizou.