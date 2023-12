Patrícia Poeta se assusta com previsão para o amor: “Retorno do amor em sua vida”

Depois de se envolver em diversas polêmicas, não podemos dizer que o ano de Patrícia Poeta foi fácil, né? Ontem (28), ela conversou com a taróloga Glória Britho na atração e ela fez uma previsão para o amor na vida da comunicadora para o ano de 2024. O que a gente não esperava era o retorno de uma pessoa do passado para a vida da apresentadora.

“O Julgamento fala de um retorno do amor em sua vida. Flashback. Volta agora em um momento bem melhor, de maturidade, de preparo para todo mundo”, afirmou ela. Poeta deu risada, mas não entrou em detalhes sobre quem pode voltar. “Flashback, jura?! Vou pensar nas possibilidades. Depois, a gente conversa melhor. Flashback…”, declarou.

“O trabalho traz a carta do Eremita. É preciso ter um pouco mais de atenção para manter o seu contato, a sua interação, com as pessoas. O eremita fala muito de reserva, de estar virada para dentro. De outro lado, o próprio eremita representa o final de um ciclo na numerologia. Então eu quero crer que vai ser o final de um ciclo na vida profissional e o início de um outro ciclo de imperatriz. De toda maneira, você vai estar bem profissionalmente. E tem um lance também de grana”, afirmou a astróloga.