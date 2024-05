Patrícia Poeta reencontra sua prima durante transmissão ao vivo do Encontro

Meus amores, a apresentadora Patrícia Poeta viajou para o Rio Grande do Sul a fim de fazer cobertura das enchentes históricas diretamente do estado afetado no seu programa matinal da TV Globo, o Encontro.

Para quem não sabe, a jornalista é gaúcha, nascida e criada na cidade de São Jerônimo, que fica localizada a pouco mais de 70 quilômetros de distância de Porto Alegre. Na manhã desta sexta-feira (17), ela decidiu fazer seu trabalho na cidade natal e ficou bastante emocionada ao reencontrar com uma prima afetada pela tragédia.

Assim que o programa começou, Poeta revelou ter tentado retornar à cidade algumas vezes desde o início das enchentes, mas acabou sendo impedida por causa das estradas interditadas e cobertas de água.

“Difícil estar aqui de volta, muito difícil. Mas quando soube que a estrada reabriu, vim para cá, fiz questão de vir para cá. Vivi bons momentos da minha vida, tenho amigos desde a infância, tenho parentes, cada rua me remete a boas lembranças”, disse.

Logo depois, enquanto caminhava pelas ruas e reportava a destruição da região, a apresentadora acabou esbarrando com sua prima Nete, que prontamente abraçou. Muitos emocionadas, elas mantiveram o enlace por alguns segundos, manifestando a surpresa e felicidade do encontro. Depois de se afastarem, Nete não conseguiu conter as lágrimas e agradeceu à parente por vir.

Além de sua prima, Poeta também abraçou seu sobrinho e explicou para os telespectadores que não teve tempo para visitar seus familiares antes da transmissão, porque ter chegado na cidade durante a noite anterior e apenas perambulado para conferir o nível da água ao redor.