Patrícia Poeta rebate boato de fim do Encontro: “Falta de Respeito”

Apresentadora soltou o verbo ao ser questionada sobre os boatos que rolavam soltos sobre o Encontro

Depois da troca das apresentadoras de Fátima Bernardes para Patrícia Poeta, sabemos que o Encontro foi alvo de críticas e nem todas foram construtivas. Os boatos que rolavam soltos nesta semana é que o programa chegaria ao fim, mas a apresentadora rebateu os comentários e ainda disse ser uma falta de respeito boatos desse cunho.

“Completamente sem sentido. Histórias inventadas para ganhar cliques. Acho uma falta de respeito também com o trabalho de uma equipe que acorda às 4h da manhã para colocar tudo de pé. E, com certeza, uma falta de responsabilidade e empatia com o próximo”, iniciou.

Patrícia ainda disse que os planos para 2023 vão de vento em polpa: “Em 2023, estaremos firmes e fortes levando muitas notícias e entretenimento para quem realmente importa: o nosso público. Do lado de cá, nossa missão é tocar a vida do outro com carinho, verdade e levar para as pessoas o melhor que pudermos. Isso tem dado muito certo. Basta ver o retorno de audiência”, relatou.