Patrícia Poeta pediu para não encontrar Alessandro Lo-Bianco em audiência. Justiça negou o pedido

Amores, vocês estão sabendo que a apresentadora Patrícia Poeta está movendo uma ação judicial contra o comentarista do programa “A Tarde é Sua”, Alessandro Lo-Bianco, alegando que o jornalista cometeu injúrias contra a sua pessoa e o acusando de perseguição?

Pois bem, Diante disso, de acordo com o jornal “Folha de São Paulo”, a apresentadora da Globo pediu para a justiça que ela não precisasse encontrar com o acusado durante a audiência de conciliação entre os lados, porém, juntamente com a recomendação no Ministério Público, a juíza Ana Claudia dos Santos Sillas, da 26ª Vara Criminal do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), negou o pedido de Patrícia, afirmando que por se tratar de uma audiência virtual, não existe a necessidade de que a apresentadora não compareça na mesma.

“Considerando que a audiência de conciliação pautada será realizada por meio virtual e que não haverá qualquer possibilidade de exposição das partes ou de tumulto neste Fórum Criminal, não há motivo que justifique a dispensa da participação da querelante, até por ser uma importante oportunidade para que as partes se reconciliem e seu comparecimento pessoal reforça esta possibilidade”, afirmou a juíza que está responsável pelo caso.

Diante disso, o encontro entre os jornalistas deverá acontecer no dia 07 de agosto (segunda-feira), às 13h. Vale lembrar que além de Lo-Bianco, Patrícia também está processando a apresentadora Sônia Abrão.