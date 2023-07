Patrícia Poeta afirma que Lo-Bianco lucra através da “destruição da reputação de pessoas públicas”

A apresentadora afirma que mesmo diante do processo judicial, o jornalista continua lhe fazendo ataques.

Amores, essa rixa entre os jornalistas Alessandro Lo-Bianco e Patrícia Poeta está parecendo novela mexicana, pois, todos os dias tem um desdobramento diferente. A atualização desta vez é que a apresentadora do Encontro, enviou uma petição para a juíza que está cuidando do caso, afirmando que mesmo durante o processo ela segue sendo atacada pelo colunista.

“Muito embora tenha conhecimento do ajuizamento da presente ação, [Lo-Bianco] continua perseguindo e assediando ferozmente [Patrícia Poeta], ora inventando fatos jamais existentes, ora simplesmente comentando postagens por ela realizadas em páginas de terceiras pessoas”, diz o documento, o qual o site ‘Splash’ teve acesso.

No documento, Patrícia citou a interação que os envolvidos tiveram após a mesma prestar o seu apoio a atriz Elizabeth Savala , que estava sendo vítima de uma fake news,que havia sido veiculada no programa A Tarde É Sua.

“Elizabeth, querida, sinto por você e entendo seu sentimento. Vivo isso há 12 meses — mentira atrás de mentira. E tem pessoas que ainda acreditam. Até quando, né? Sucesso mais e mais! Você merece!”, comentou Patrícia, que teve o seu comentário respondido por Lo-Bianco.

“‘Eu sei o que você fez no verão passado?’ O que você vive há 12 meses é rejeição. Não adianta escolher um repórter pra assediar processualmente e tentar calar os demais. Escolheu o profissional errado. Beijos”, respondeu o jornalista.

Por fim, Patrícia afirma que Lo-Bianco faz esse tipo de provocação e de ataques, com o intuito de gerar engajamento e ganhos financeiros através da destruição da reputação de terceiros.

“[Lo-Bianco] assim age porque tem conhecimento de que a simples menção ao nome [de Patrícia Poeta] faz com que a audiência do programa televisivo do qual participa aumente significativamente. Como se pode ver, [Lo-Bianco] identificou na destruição da reputação de pessoas públicas uma forma de gerar engajamento e obter ganhos financeiros, fato esse que será devidamente evidenciado com a colheita da prova testemunhal indicada na inicial acusatória”, declarou.