Patricia Pillar sai em defesa do ex-marido, Ciro Gomes, e de jornalista atacada por Jair Bolsonaro

Em ano eleitoral a gente vê de tudo, principalmente Fake News. Na tarde de hoje, 29, a atriz Patricia Pillar publicou com sua página do Twitter sobre uma suposta agressão que ela teria sofrido enquanto era casada com Ciro Gomes há 20 anos atrás. Ela disse que a notícia falsa se trata de um assunto pessoal de uma mulher e envolve uma fala de Ciro em uma entrevista há 20 anos e elae já se desculpou com ela imediatamente.

A atriz completou dizendo da admiração que tem pelo ex-marido: “Ciro não me deve absolutamente nada, e até hoje tenho por ele grande admiração e respeito. E por acreditar em seu projeto para o futuro do Brasil, terá meu voto.”, declarou Pillar.

E ela finalizou citando o acontecimento em que Bolsonaro desrespeitou uma jornalista durante um debate na noite de domingo, 28: “Por fim, minha solidariedade por as outras mulheres já desrespeitadas por Bolsonaro, como a jornalista Vera Magalhães no debate da Band.