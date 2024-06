Patrícia Abravanel curte post que afirma que Eliana pediu demissão do SBT por causa de Virgínia

Eitaaa! Será??? Amores, aparentemente a saída da apresentadora Eliana do SBT teve um motivo bem específico, os privilégios que a influenciadora e agora apresentadora do programa “Sabadou com Virgínia”, Virgínia Fonseca, está tendo dentro da emissora.

De acordo com o jornalista Leão Lobo, o descontentamento de Eliana começou na Pandemia, quando a emissora fez uma redução nos salários de seus funcionários, porém, o estopim teria sido a entrada de Virgínia para a família SBT.

“Porque a Virgínia, ela pode ser uma celebridade na internet, mas na televisão ela não significava nada”, iniciou o jornalista, que continuou: “Ela chegou como se fosse uma rainha, com cenário maravilhoso, toda pompa e divulgação. Ea Eliana, com 15 anos de casa, estava reivindicando um cenário novo, uma série de coisas”.

Contudo, o que chamou mais atenção foi o fato de que, após essa declaração de Leão Lobo ter sido publicada nas redes sociais, uma das herdeiras do SBT, a filha de Silvio Santos e apresentadora Patrícia Abravanel, curtiu o post, levantando ainda mais as especulações de que esse teria sido o real motivo de Eliana ter deixado o SBT.