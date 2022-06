Patrícia Abravanel revela: “Já mexi no celular do meu marido”

Apresentadora revelou que vasado tem sim que ter a senha do celular um do outro

O político Fábio Faria tem que andar em linha reta com a filha cristã de Sisi, Patrícia Abravanel. A apresentadora contou em entrevista ao podcast ‘O Pod é Nosso’ que mexe no celular do marido, afinal ele é casado. A morena ainda conta que na vida íntima dos dois, ter a senha do celular um do outro faz parte.

“Eu já mexi no celular do meu esposo. Não é algo que eu ame fazer, mas faço de vez em quando é casado tem sim que ter a senha um do outro”, disse a apresentadora.

Desconfiada, Dona Patrícia? A musa se mostra muito apaixonada sempre que fala do marido e diz que ele a aceitou do jeito que ela é, mesmo com seu lado cristão falando tão alto em alguns momentos.

Em diversas entrevistas ela disse que Fábio é um homem que se parece muito com o ela e ainda contou que ele é aprovado por Silvio Santos. A relação do casal já gerou 3 frutos lindos: Pedro, o mais velho, Jane, a única menina e Senor de dois aninhos.