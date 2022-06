Golpe do Patati e Patatá: Prefeitura engana população (mais uma vez)

Vaias e gritos tiraram a dupla de cima do palco no aniversário de 41 anos de Guarantã do Norte e o esquema de “golpe” é descoberto.

Revivendo os memes do passado, parece até que é notícia velha, mas não é! A história se repete e temos mais uma cidade que foi enganada pela dupla de palhaços fake. O fato aconteceu na cidade de Guarantã do Norte (MT) e em comemoração dos 41 anos da cidade a dupla fake foi convidada para realizar o evento. Os pais perceberam que os palhaços eram falsos e o bicho pegou. O porta-voz do prefeito Érico Stevan (DEM) tentou acalmar a população que se sentiu lesionada e vivendo dentro de um meme. “Quero dizer para vocês rapidamente: falando com o prefeito municipal, o Érico, ele também está muito chateado, é claro. Esta é uma festa da família. O prefeito pediu para dizer o seguinte: que ele vai rever o contrato, o pagamento do Patati Patatá, que ele também achou uma falta de respeito. Então vamos mandar uma vaia bem calorosa para o Patati Patatá”, disse o representante. De acordo com o jornalista Gabriel Perline, o buraco é mais embaixo, afinal a prefeitura tentou dar o “golpe” na Rinaldi Produções, acreditando que os moradores não perceberiam a discrepância entre a dupla de palhaços fake e a verdadeira. Agora tudo isso vai correr na Justiça para esclarecer essa história que está pra lá de doida Como de fato a dupla verdadeira estava convidada para uma parte do evento na cidade, participando da entrega de alguns materiais didáticos, mas não se apresentando, como foi anunciado. Receba! “Portanto, ao anunciar um show aberto, em praça pública, nas festividades de 41 anos de Guarantã do Norte, a Prefeitura DESCUMPRIU completamente o contrato, que era para ser apenas uma entrega de livros em um ambiente escolar e para poucas pessoas. A P&P Editora está tomando todas as providências jurídicas cabíveis para responsabilizar os autores de toda esta confusão”, informou a Rinaldi Produções.