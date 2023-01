Pastora Thea Dallas assume relacionamento com senador casado

A religiosa já foi flagrada em um motel com outro homem, quando era casada com o deputado estadual do Amazonas Wanderley Dallas.

Pode isso, família tradicional brasileira? Gente, e a pastora Thea Dallas que está gerando uma polêmica daquelas após ter assumido um relacionamento com o senador Omar Aziz. Mas o que realmente chamou a atenção é que o senador em questão é casado há muitos anos, com a deputada estadual Nejmi Aziz. A pastora revelou o romance através da biografia de seu instagram, onde, logo abaixo do famoso versículo bíblico “O Senhor é meu Pastor e nada me faltará” ela colocou a seguinte descrição: “Em um relacionamento sério com Omar Aziz”, seguida de três emojis. E para aqueles que não lembram, esse não é o primeiro caso de infidelidade em que a religiosa está envolvida, afinal, quando era casada com o deputado estadual do Amazonas Wanderley Dallas, a pastora foi flagrada com outro homem em um motel.