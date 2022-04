Pastor deduz que a criança morta no Carnaval foi sacrifício para Satanás. Afff!

Em postagem no Instagram pastor Junior Trovão pede para que a igreja ore mais e jejue mais no período do Carnaval

Já dizia o salmo 119:66: "Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos". Buscar o conhecimento não é pecado, mas na boca de alguns até o certo fica errado. O pastor Junior Trovão publicou em seu Instagram a fake news de que a menina morta na avenida seria uma oferenda para Satanás. Raquel Antunes, de 11 anos, foi pensada por um carro alegórico da escola de samba Em Cima da Hora. O acidente aconteceu na primeira noite de desfiles na Sapucaí. A menina chegou a passar por uma cirurgia de remoção de uma das pernas, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória. Além disso, Raquel teve traumatismo no tórax e respirava por aparelhos. O acidente não tem relação alguma com oferenda, mas pasmem, a atrocidade vem repercutindo e a publicação já alcança mais de 22 mil likes com comentários de pessoas que acreditam na fake news espalhada pelo "pastor". Na imagem, Junior colocou a foto da Grande Rio, ganhadora do Carnaval 2022 com o enredo: Fala, Majeté! Sete chaves de Exu. Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pastor Junior Trovão (@pastorjuniortrovaooficial) "Jesus derramou seu sangue por nós, satanás exige que derrame sangue pra ele", escreveu Junior na legenda da publicação, demonstrando um total desrespeito com as religiões africanas. Agora vocês entendem a importância de trazer um tema como esse para a avenida? Umbanda e candomblé são religiões como qualquer outra, merece respeito e dignidade. O Carnaval é o lugar que elas encontram para mostrar que estão vivas. Além de espalhar fake news para seu público, Junior é candidato a deputado, imaginem o que vai virar o congresso nas mãos desse homem que inventa e vê coisas onde não tem. Me poupe, se poupe, nos poupe!