Pastor é preso após ser acusado de assediar crianças de 11 anos 

Genteee, que nojo de um ser humano desses! Nesta terça-feira (28) o pastor Dagmar José Pereira foi preso pela Polícia Civil de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, após ser acusado de abusar e de forçar carícias íntimas em crianças, adolescentes e jovens.

De acordo com a polícia, o pastor, que era da Assembleia do Reino de Deus, possui cerca de 50 denúncias identificadas, sendo acusado de cometer crimes sexuais contra vítimas de 11 a 22 anos.

Apesar das primeiras denúncias terem surgido há cerca de duas semanas, os crimes cometidos por ele já ocorriam há décadas.

Em depoimento às autoridades, as vítimas afirmam que o pastor teria dado beijos na boca forçados e toques não consentidos nos seios, nádegas e região genital.

“Uma das vítimas narrou ter sido submetida à prática de sexo oral”, disse a delegada responsável pelo caso, Gabriela Moura.

“Um belo dia ele me chamou na casa dele (…) Essa foi a primeira vez, mas tiveram outras. Quando eu entrei no quarto ele foi e me beijou. Um beijo de novela [de língua]. Eu tinha 12 anos, fiquei chocada. Mas teve outro dia com uma oração pela noite, tipo uma vigília, e nesse dia acabou a energia. Eu estava do lado dele quando caiu a luz e ele me chamou: ‘vem cá’. Eu fui, de novo, na inocência. Gente, foi dentro da igreja”, relatou outra vítima.

Vale ressaltar que os crimes cometidos pelo religioso aconteceram em Senador Canedo, onde ele foi preso, e em Parauapebas, no Pará, cidade em que o pastor morou entre os anos de 2007 e 2016 e iniciou sua carreira.