“Passei pelos piores horrores que você possa imaginar”, dispara Susana Vieira

A atriz abriu o seu coração em entrevista à Revista Caras e relembrou sua batalhas contra doenças

Susana Vieira relatou que a imunidade está descendo à força depois de enfrentar batalhas pesadíssimas em sua vida no quesito da saúde. A atriz falou sobre o seu estado de saúde mental ao enfrentar “os piores horrores que podemos imaginar”.

“Passei pelos piores horrores que você possa imaginar. Foram três anos de quimioterapia com uma doença que não tem cura. A médica da Drica me indicou seu médico e eu fui. O homem chegou lá e falou: ‘A sua doença não tem solução, não tem cura’. E eu: ‘Como que não tem cura?'”, compartilhou Susana Vieira, que tem leucemia linfocítica crônica, pulmão frágil e anemia hemolítica autoimune.

“Ele respondeu: ‘Não, na sua idade não se faz transplante de medula e o seu LLC é uma coisa do sangue, não tem compatibilidade com outro tipo de sangue. E você tem uma anemia hemolítica autoimune também'”, acrescentou a atriz sobre as doenças.

Susana Vieira contou que, além de sofrer com as batalhas contra as doenças, sua saúde também foi afetada pela pandemia: “Juntaram duas doenças gravíssimas de sangue e eu fiquei durante um ou dois anos fazendo tratamentos. Veio a pandemia e eu cai nela depois dela já ter passado. Estavam me chamando para fazer o programa do Porchat e todo dia eu testava positivo para covid. Com uma semana de covid, fui para o hospital. Chegando lá, estava com 80% do pulmão tomado”.