“Passamos por cima da rivalidade feminina”, diz Larissa Manoela sobre Maisa

Em entrevista ao Vaca Cast, ao lado do seu noivo André Frambach, Larissa contou detalhes sobre sua amizade com a apresentadora

Larissa Manoela não tem passado por um bom momento e a sua carreira se encheu de polêmicas ferozes. Em entrevista ao Vaca Cast, a atriz, que estava ao lado do seu noivo André Frambach, contou que passou por cima da rivalidade feminina e seguiu sendo amiga de Maisa. Vale ressaltar que a rivalidade foi criada desde que as duas eram pequenas nos bastidores do SBT.

“A gente cresceu juntas, temos um carinho e uma admiração enorme uma pela outra. A gente achava que era só um negocinho de bastidores que as pessoas iam tentar fazer rixa e a verdade é que fomos muito maiores que tudo isso”, disse.

Ela ainda completa: “Passamos por cima da rivalidade feminina durante toda a nossa infância, o que também é muito triste porque crescemos juntas e a gente sempre se admirou e sempre teve um grande carinho uma pela outra e a gente foi muito maior do que tudo isso”, finalizou.