Passageira pula de carro de aplicativo por achar que seria estuprada e recebe carta do motorista

Walirrane Ramos achou que seria sequestrada e violentada por um motorista de aplicativo em Goiânia

Parece até história de filme de terror, mas Walirrane Ramos passou apuros e acreditou que seria estuprada por um motorista de aplicativo enquanto realizava uma viagem em Goiânia. A designer de unhas chegou a pular do carro e sofreu ferimentos depois de se retirar do carro em movimento, de acordo com o G1.

“Eu tirei o cinto, sem ele perceber, abri a porta do carro e pulei. Fiquei inconsciente. Me disseram que foi ele que chamou o socorro para mim e que depois ele foi embora, fugiu do local. Minha bolsa estava dentro do carro dele. Quando foi ontem, jogaram minha bolsa no quintal de casa e tinha uma carta dele”, disse a jovem.

O motorista ainda escreveu uma carta a ela pedindo desculpas: “Quero que saiba que em nenhum momento quis fazer maldade com você, pois sou casado e tenho filhos. Estou passando por um momento difícil financeiramente, por isso, estava usando a conta do meu pai, pois a minha conta ainda não foi aprovada”, escreveu.