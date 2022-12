Partido de Bolsonaro aluga casa em condomínio de luxo para fim de mandato

Jair Bolsonaro ficará hospedado no imóvel que será pago pelo PL, que arcará com os custos do condomínio e IPTU

Eita gente, PL tá esbanjando dinheiro para a estadia de Bolsonaro. O Partido Liberal alugou uma residência em um condomínio de luxo, Ville de Montagne, para hospedar o futuro ex-presidente em Brasília. Bolsonaro morará no endereço a partir do dia primeiro de janeiro, quando termina seu mandato como presidente do Brasil.

De acordo com Lauro Jardim, o PL também bancará o IPTU do imóvel e os custos com o condomínio. O site do condomínio informa que ele possui “localização privilegiada, áreas de encostas, nascentes, cachoeiras e muito verde que cerca a região. […] com exuberante magnitude de natureza, objetivando morada saudável, preservando o que de melhor oferece a situação ecológica da região, onde o bem estar, a paz, as flores, a harmonia, a fraternidade e o amor façam morada”.

O imóvel do ex-presidente também estará equipado e próximo de seus aliados, Anderson Torres e Hamilton Mourão que moram no local. A cúpula do PL entrou em consenso de que o valor recebido por Jair não ultrapasse os R$ 39.293,32, que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).