Participante de ‘Largados e Pelados’ queima pênis e precisa ser socorrido

Sam Mouzer passou pelo perrengue pra lá de inusitado nas gravações do programa

Meu Deus do céu, eu já achava uma loucura imensa o programa que faz o maior sucesso na TV colocando as pessoas para viverem largadas e pelados. Aloca! Sam Mouzer sofreu ao participar do programa e ter o seu pênis queimado. O participante precisou ser socorrido no Novo México, nos Estado Unidos, e tudo aconteceu quando eles estavam dormindo perto de uma fogueira.

“Na última noite, nós ficamos muito próximos do fogo e fomos pegos por brasas quentes. Uma das brasas pousou no meu… No capacete do meu soldadinho”, disse ele em depoimento. Nas cenas ele gritava de dor.

A equipe médica atendeu o participante para se certificar que o ferimento não fosse infeccionado e que a dor fosse amenizada. “Obviamente precisamos de tudo extra grande”, brincou ele.