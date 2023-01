“Parem de ficar comparando outras participantes pretas comigo”, dispara Lumena

Ex-BBB disse que só existiu ela de Lumena e jamais terá outra participante como ela no reality

Receba! Lumene usou as redes sociais para apontar um grande erro no público em tentar achar participantes iguais a ela dentro do BBB 23. A musa disse que nunca terá uma participante como ela, afinal cada pessoa é única. Entenderam o recado, né?

“Não entenderam a ironia, então, vamos lá.. PAREM de ficar comparando outras participantes pretas comigo, jamais terá outra Lumena no BBB. Cada pessoa é única e escreve sua própria história!”, escreveu.

Não demorou muito para o tweet ser excluído, mas eu não perco nada e não podia deixar de dar essa para vocês. Aloca!