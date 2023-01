Paredão nele! Fred Nicácio obriga Marília a malhar algemada nele

Dupla foi liberada das algemas ontem (17) depois de serem votados como a dupla com mais química

Cadê o cavalheirismo desse homem? Na hora de apontar injustiças no número de seguidores e mostrar o valor de sua história é bom, mas colocar Marília para malhar algemada é a cena mais bizarra que eu vi nesse BBB, que nem começou ainda. Para quem não está entendendo nada, Fred Nicácio levou Marília, que estava algemada a ele para malhar, alegando que não podia ficar sem.

Coitada da menina malhando junto do Fred Nicacio. pic.twitter.com/h0pQcarSvh — zelixandre (@ja_abramo) January 17, 2023

Que falta de cavalheirismo, mesmo, porque Maraipe é uma dama. Pra mim o Fred já tem sua vaga no paredão, pela falta de noção. O apresentadorzinho da Netflix tem que ter menos ego e mais responsabilidade com as pessoas.

Ainda percebi a maior farra que o tal fez quando foi liberto das algemas de Marília. Ai gente, sério mesmo, precisava disso? Não passo pano para esse tipinho!