Sabe que dia é hoje? Dia de formação de paredão no ‘BBB22’! Entenda a dinâmica!

O modo turbo de reta final do reality show foi ativado e hoje já temos os emparedados da semana

Fim de ‘BBB22’ se aproximando e com isso, os paredões são um atrás do outro e no ritmo frenético! Hoje à noite, (8), já teremos formação de paredão com eliminação já no domingo, (10), com uma dinâmica super diferente desta edição. Teremos salvamento!

A dinâmica funcionará da seguinte forma: nesta sexta-feira, (8), no período da tarde teremos a ‘Prova do Anjo’ normalmente com os castigados pelo Monstro sendo indicados por quem vencer. No programa ao vivo, o Anjo imuniza alguém e o Líder, Douglas Silva, que venceu a ‘Prova do Líder – Embelleze’ ontem, (7), indica alguém direto.

Dinâmica de formação de paredão BBB22 (Foto: Reprodução)

E aí que teremos novidade! Quando o participante for votar no confessionário, ao invés dele votar em alguém, ele salva um coleguinha! Sim, salva! Ou seja, o menos salvo pelos amigos irá ao paredão e caso haja empate, DG fica com a responsabilidade. E mais: o menos salvo pela casa terá direito ao contragolpe.

Eu achei essa dinâmica quase um ‘Jogo da Discórdia’ né? Porque se eu não tivesse nenhum voto para me salvar, eu ia ficar muito brava e me sentindo totalmente sozinha. Imagina se é o Arthur Aguiar? Ele vai ficar muito bravo… Aguardemos!