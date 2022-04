”Só quero formar um Paredão favorável para a gente”, decreta novo líder, Douglas Silva e Eliezer é alvo!

Acerola está bem esperto com os rumos do jogo, mas mal sabe que o paredão será formado hoje (8)

Sextou com paredão sendo formado na casa mais vigiada do Brasil! Ontem, (7), Douglas Silva ganhou a ‘Prova do Líder – Embelleze’ e está prontíssimo para fazer sua indicação. E mal sabe ele que sua indicação terá que ser dada ainda hoje, pois já teremos formação de paredão. E Eliezer pode ser o indicado.

Na madrugada desta sexta-feira, (8), no Quarto do Líder, Pedro Scooby perguntou a Arthur Aguiar e Gustavo se eles já tinham decidido o voto. Arthur respondeu que tudo dependerá da indicação de DG e ele indagou se terá contragolpe — que terá do menos salvo pela casa, como já expliquei para vocês.

“Contragolpe vai ter, mas a gente não vai saber se é do indicado pelo líder ou do mais votado pela casa. Acho que é melhor, para fortalecer o argumento da Natália, a gente votar nela”, respondeu Arthur. Gustavo, então, disse que acha mais favorável colocar Eliezer ao paredão.

“Eu indico o Eli, então?”, perguntou Acerola e Arthur perguntou se ele o indicaria. O ator respondeu: “Qualquer um! Eu quero formar um paredão que seja favorável pra gente”. Scooby questionou se Natália e Eliezer num paredão poderia unir votos por serem um casal e Arthur acredita que eles não tenham essa força.

Gustavo já acha que um paredão com um dos meninos, mais Eliezer e Jessilane, fica favorável para a Macholândia, porque a bióloga e o publicitário não se bicam. E Arthur já diz que queria Natália no paredão. E eu também… Scooby disse que no próximo, colocam ela! Eita!