Paredão BBB 23: Key Alves, Gustavo, Marília e Fred. Quem sai?

Primeira berlinda do Big Brother foi formada e uma das duplas será enviada ao quarto secreto

Pega fooooogo cabaré. O bicho começou a pegar no BBB com a formação do primeiro paredão em duplas. Para quem não sabe, esse ano a dupla com maior porcentagem dos votos será enviada ao quarto secreto, onde disputará um segundo paredão entre dois brothers. Gustavo, Key Alves, Fred Nicácio e Marília estão no primeiro paredão da casa.

Fred já era uma das grandes apostas para ir para o primeiro paredão. O melhor é que ele acredita que na disputa pelo prêmio, o jogo roda sob seu comando e ele já chegou a falar que as plaquinhas que ele e Marília receberam no jogo da discórdia era por causa dela. Afe!

Key Alves e Gustavo foram uma indicação de Bruna e Larissa, as líderes da semana. Vale ressaltar que Key e Bruna têm pegado fogo e mesmo que elas não tenham se enfrentado frente a frente, o kikiki não para.

Bom, eu sei que daqui até amanhã ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, mas a menos que haja uma reviravolta muito louca, segundo a maior parte dos sites que fazem a simulação das votações do reality, quem vai amanhã para o quarto secreto é a dupla Marília e Fred, com mais de 70% dos votos.