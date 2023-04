Paredão BBB 23: Amanda, Domitila e Larissa. Quem sai?

Décimo sexto paredão do reality da Globo é formado só com as meninas da casa mais vigiada do Brasil

Eu sigo fazendo o meu papel de informar vocês, mas dessa vez não farei aposta alguma para dizer quem fica e quem sai do BBB 23. O que posso comprovar é que o paredão está formado com Amanda, Domitila e Larissa na berlinda. Ah, não menos importante sei também que Amanda tem umas das torcidas de fãs mais fortes fora da casa. Arrancando o favoritismo e seguindo na liderança quando o assunto é fã clube. Larissa já esteve fora da casa, mas retornou em uma repescagem que deixou o público revoltado. Domitila é Domitila. Aloca!