“Parece que tá dando spoiler”, desabafa Fernanda no Raio- X sobre visita de Sabrina Sato

Sabemos que a presença de Sabrina Sato no BBB 24 nesta quarta-feira (20) deixou os participantes enlouquecidos né? Beatriz que o diga, né amores?

Pois bem, durante o Raio- X dessa quinta-feira (21), Fernanda deixou claro toda a sua frustação com a interação da apresentação com os integrantes do grupo Fadas.

“Ontem teve uma coisa muito chata. A Sabrina teve aqui aí fica parecendo que dá spoiler, falou bordões de algumas pessoas específicas e o resto ficou um pouco cabisbaixo. Não vou negar, também fiquei, porque sou muito fã dela.”